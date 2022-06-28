Улан-Удэ, 28 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 30 пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 133 969 человек, сообщили корреспонденту в пресс-службе федерального оперштаба.

Тест на коронавирус

Выявлено за сутки семь новых носителей SARS-CoV-2. Один заболевший госпитализирован в ковидный стационар.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 137 221. Жертвами коронавируса стали 3035 человек.