Москва, 28 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» киевских боевиков, которые вели обстрел территории Донецкой Народной Республики (ДНР), поразили за сутки Воздушно-космические силы (ВКС) РФ. Об этом 28 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Ленинское, Селидово, Дзержинск, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также были поражены два артиллерийских взвода украинских нацистов в районах Кирово в ДНР и Зайчевское в Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российские ВКС нанесли удар по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин.