Саратов, , 11:30 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 28 июня зарегистрировали 254 769 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 65 человек. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 248 018 человек, за сутки — 77.

В областные госпитали 27 июня доставили 28 ковид-пациентов. На стационарном лечении находятся 204 человека, на амбулаторном — 617.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5992 человека, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, во Франции зарегистрирован самый высокий показатель новых случаев заражения коронавирусом за сутки с 18 апреля, в течение 24 часов 27 июня был зарегистрирован 17 601 случай заражения.

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