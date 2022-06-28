Саратов, 28 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 28 июня зарегистрировали 254 769 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 65 человек. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Выздоровели с начала пандемии 248 018 человек, за сутки — 77.

В областные госпитали 27 июня доставили 28 ковид-пациентов. На стационарном лечении находятся 204 человека, на амбулаторном — 617.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5992 человека, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, во Франции зарегистрирован самый высокий показатель новых случаев заражения коронавирусом за сутки с 18 апреля, в течение 24 часов 27 июня был зарегистрирован 17 601 случай заражения.

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