Гонконг, Китай, 28 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В то время как бывшая британская колония отмечает 25-ю годовщину возвращения в состав Китая, снимая пандемические ограничения, серьезно подорвавшие бизнес, руководители Гонконга говорят, что настало время для изменений, сообщает 28 июня Associated Press.

Mstyslav Chernov Гонконг

Правительство избранного главы администрации Джона Ли вынуждено искать новые источники экономического роста. По мнению властей, город должен стать лидером в области технологий, который больше полагается на связи с китайскими промышленными городами, чем на глобальную торговлю.

Во время своей избирательной кампании в апреле 2022 года Ли обещал «открыть новую главу» для Гонконга и «укрепить его конкурентоспособность» в области технологий и инноваций, а также торговли и финансов.

Ли указал на инициативу китайского правительства по соединению Гонконга с соседними материковыми городами, включая технологический и финансовый центр Шэньчжэнь и производственные центры Дунгуань и Фошань.

«Сила Гонконга как глобального связующего звена значительно снизилась», — считает председатель Американской торговой палаты в Гонконге Джозеф Армас.

Гонконг десятилетиями служил торговыми воротами в Китай, но в 2000 году лишился своего положения самого загруженного контейнерного порта в мире, уступив его городам в материковой части Китая.