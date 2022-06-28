София, 28 июня 2022, 11:30 — REGNUM Несколько сильно проржавевших снарядов были обнаружены в районе национального парка-музея «Шипка-Бузлуджа» в Старозагорской области Болгарии. Об этом 28 июня со ссылкой на заявление болгарского министерства обороны сообщает БНР.

Полиция Болгарии
Полиция Болгарии
(сс)apoltix

По данным экспертов, указанные боеприпасы являются артиллерийскими снарядами времен Русско-турецкой войны за освобождение Болгарии (1877–1878 гг.). Местные саперы вывезли снаряды на ближайший военный полигон и уничтожили их.

Ранее у подножья горы Шипка уже были найдены десятки подобных боеприпасов. Один из крупнейших — 65-миллиметровое ядро с запалом — обнаружен в 2021-м году.