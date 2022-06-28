София, 28 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Несколько сильно проржавевших снарядов были обнаружены в районе национального парка-музея «Шипка-Бузлуджа» в Старозагорской области Болгарии. Об этом 28 июня со ссылкой на заявление болгарского министерства обороны сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По данным экспертов, указанные боеприпасы являются артиллерийскими снарядами времен Русско-турецкой войны за освобождение Болгарии (1877–1878 гг.). Местные саперы вывезли снаряды на ближайший военный полигон и уничтожили их.

Ранее у подножья горы Шипка уже были найдены десятки подобных боеприпасов. Один из крупнейших — 65-миллиметровое ядро с запалом — обнаружен в 2021-м году.