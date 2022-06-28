Ульяновск, 28 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасли ещё двух рыбаков, один утонул. Об этом сообщает в оперативной сводке управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Камыши около водоема

ЧП произошло в полдень 25 июня на Березовском заливе Волги в селе Березовка Старомайнского района. По данным ведомства, в тот день на рыбалке пропал мужчина, его тело обнаружили 27 июня.

Помощь спасателей понадобилась рыбакам в Сенгилеевском районе на Волге. Они выехали порыбачить на надувной лодке возле села Русская Бектяшка: как сообщил спасателям мужчина, у них сломались вёсла и самостоятельно добраться до берега они не могли.

«Спасатели отбуксировали лодку на берег. Медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении управления МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Ульяновской области удалось спасти мужчину, который упал с рыбацкого стана и не выбраться из него самостоятельно.

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