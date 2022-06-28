Липецк, , 11:26 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецка, младший сержант Алексей Несмеянов. Об этом сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина.

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецка, младший сержант Алексей Несмеянов Телеграм-канал Евгении Уваркиной

«Во время выполнения боевого задания Алексей был ранен взрывом. Отстреливаясь от противника, прикрывая сослуживцев, он обеспечил отход своего взвода, приняв весь удар на себя. С большой потерей крови попал в Киевский военный госпиталь, где 20 дней боролся за жизнь, но так и не смог вырваться из рук смерти.

Долгих три месяца о нем не было никаких известий, Алексея считали без вести пропавшим. Но родным все же удалось его найти. Алексея похоронили в Липецке», — сообщила Уваркина.

Несмеянов служил по контракту с 2013 года, после срочной службы в армии.