Липецк,
28 июня 2022, 11:26 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецка, младший сержант Алексей Несмеянов. Об этом сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина.
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецка, младший сержант Алексей Несмеянов
Телеграм-канал Евгении Уваркиной
«Во время выполнения боевого задания Алексей был ранен взрывом. Отстреливаясь от противника, прикрывая сослуживцев, он обеспечил отход своего взвода, приняв весь удар на себя. С большой потерей крови попал в Киевский военный госпиталь, где 20 дней боролся за жизнь, но так и не смог вырваться из рук смерти.
Долгих три месяца о нем не было никаких известий, Алексея считали без вести пропавшим. Но родным все же удалось его найти. Алексея похоронили в Липецке», — сообщила Уваркина.
Несмеянов служил по контракту с 2013 года, после срочной службы в армии.