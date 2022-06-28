Липецк, 28 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецка, младший сержант Алексей Несмеянов. Об этом сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина.

Телеграм-канал Евгении Уваркиной В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецка, младший сержант Алексей Несмеянов

«Во время выполнения боевого задания Алексей был ранен взрывом. Отстреливаясь от противника, прикрывая сослуживцев, он обеспечил отход своего взвода, приняв весь удар на себя. С большой потерей крови попал в Киевский военный госпиталь, где 20 дней боролся за жизнь, но так и не смог вырваться из рук смерти.

Долгих три месяца о нем не было никаких известий, Алексея считали без вести пропавшим. Но родным все же удалось его найти. Алексея похоронили в Липецке», — сообщила Уваркина.

Несмеянов служил по контракту с 2013 года, после срочной службы в армии.