Москва, 28 июня 2022, 11:25 — REGNUM Российские комплексы ПВО за прошедшие сутки сбили три самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников ВСУ, сообщили 28 июня в пресс-службе Минобороны РФ.
Также были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое Донецкой Народной Республики, Лоскутовка Луганской Народной Республики.
Кроме того, российские комплексы ПВО перехватили семь ракет «Точка-У» в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области и ДНР.