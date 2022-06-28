Москва, 28 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Российские комплексы ПВО за прошедшие сутки сбили три самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников ВСУ, сообщили 28 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО в действии

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области», — сообщили в Минобороны.

Также были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое Донецкой Народной Республики, Лоскутовка Луганской Народной Республики.

Кроме того, российские комплексы ПВО перехватили семь ракет «Точка-У» в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области и ДНР.