Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM К актёрскому составу комедийного боевика от Netflix под названием Obliterated присоединились Шелли Хенниг и Ник Зано. Об этом 28 июня пишет Variety.

Шелли Хенниг Цитата из х/ф «Когда мы познакомились». Реж. Эри Сандел. 2017 год. США

Сериал расскажет об элитной команде спецназа, которая предотвращает смертельную угрозу для всего города Лас-Вегаса. После вечеринки в честь выполненного задания группа обнаруживает, что обезвреженная ими бомба была подделкой. Зано и Хеннинг исполнят главные роли: Зано сыграет лидера группы спецназа Чада Макнайта, а Хенниг — ведущего агента ЦРУ Аву Уинтерс.

Добавим, что сериал Obliterated будет состоять из восьми одночасовых эпизодов. Сценаристами проекта выступят создатели шоу «Кобра Кай» Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг и Джош Хилд.

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