Донецк, , 11:25 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинской армии попала Озеряновка. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В 11:00 с позиций ВСУ в посёлке Новгородское открыли огонь по Озеряновке. Всего выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике.