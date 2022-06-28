Пенза, , 11:25 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выписали 40 ковид-пациентов. По состоянию на 28 июня в регионе с начала пандемии выздоровели 181 549 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Больничный коридор

Всего по области зарегистрировано 187 868 случаев заражения коронавирусом, в том числе 32 — за минувший день.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5950 человек, за сутки умер один пациент.

В ковид-стационары 27 июня госпитализировали десять человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области из-за COVID-19 до 31 июля продлен режим повышенной готовности.

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