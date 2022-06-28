Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 27 июня, в больницы поступили десять новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее суточный показатель составлял шесть госпитализаций, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в регионе выявили 371 322 заражения коронавирусом, в том числе 41 случай — 27 июня. Новые факты отмечены в 15 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Краснокамске, Бардымском, Кунгурском, Пермском, Юсьвинском, Краснокамском, Чусовском, Ильинском, Красновишерском, Очерском, Александровском, Гаинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

От болезни оправился в общей сложности 362 181 человек. Жертвами COVID-19 стали 8 838 пермяка. За последние сутки летальные исходы отсутствуют.