Ставрополь, 28 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае объявлен режим повышенной готовности. Распоряжение о введении особого режима ЧС подписал губернатор края Владимир Владимиров. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильные ливни с грозами и градом и усиление шквалистого ветра до 20−25 м/с.

Ливень

В распоряжении «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности» предписывается министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обеспечить координацию действий по предупреждению ЧС на территории края, а главам муниципалитетов — привлечь силы и средства на своих территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде территорий Северного Кавказа, в том числе в Ставропольском крае, где в течение 27 и 28 июня ожидаются грозы, шквалистый ветер и разлив рек до опасных отметок.