Турочакский район, Алтай, 28 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 27 июня.

МВД Республики Алтай ДТП на Алтае

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Toyota Caldina в селе Турочак не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в опору линии электропередач.

«В результате ДТП водитель автомобиля был доставлен в Турочакскую больницу, однако от полученных травм скончался. По факту происшествия проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ», — отметили в ведомстве.