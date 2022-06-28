Москва, 28 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. Об этом 28 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кеменчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что в результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, которые были сосредоточенные на складах для дальнейшей отправки украинским боевикам в Донбассе, были поражены.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — указал официальный представитель Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел населённого пункта Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).