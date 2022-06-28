Кострома, , 11:52 — REGNUM Гроза со шквалистым ветром до 12 метров в секунду оставила без электричества 954 жилых дома в Судиславском, Сусанинском, Буйском и Макарьевском районах Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС.

Восстановление электроснабжения https://adm44.ru

Непогода наблюдалась поздним вечером 27 июня. Кроме ЛЭП ветер повалил деревья в районах. В восстановительных работах были задействованы 130 человек и спецтехника. Наладить электроснабжение и убрать все деревья удалось к 6 утра 28 июня. Ни один костромич не пострадал и не погиб из-за стихии.

Напомним, весной 2021 года Костромская область столкнулась со схожей проблемой. 15 мая ураган оставил без света сотни населённых пунктов в 13 районах Костромской области. Восстановить порывы на электросетях удалось лишь спустя шесть дней — к 21 мая. Кроме порывов на электросетях пострадали жилые здания, больницы, школы, детские сады. Общая сумма ущерба от непогоды составила 40 миллионов рублей.

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