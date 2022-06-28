Москва, 28 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Критические потери украинской стороне наносят российские войска, силы ДНР и ЛНР в ходе специальной операции. Более ста националистов и иностранных наёмников уничтожены в Харьковской области, сообщили 28 июня журналистам в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

ВКС России, рассказали в ведомстве, нанесли удары по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове и по одному из батальонов 92-й мотопехотной бригады у посёлка Покотиловка Харьковской области.

В результате «уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наёмников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники».

В Минобороны также отметили, что на украинской стороне стали чаще происходить случаи «дружественного огня». Причины кроются в плохой обученности мобилизованных украинцев и низком уровне подготовки иностранных наёмников.

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