Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. На Камчатке в нескольких районах повысился класс пожарной опасности, а в селе Тигиль с 28 июня ввели особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Лесной пожар

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По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в поселке Козыревск Усть-Камчатского района пожарная опасность достигла высокого, пятого, класса, в селе Тигиль Тигильского района — четвёртого. Также четвёртый класс пожарной опасности установился в посёлке Начики Елизовского района, в селе Долиновка Мильковского района — пятый. Ожидается, что в самом Мильково 29 июня уровень пожарной опасности достигнет пятого класса.

Жителям населённых пунктов с высоким классом пожарной опасности запретили посещать лесные массивы.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в Быстринском и Мильковском районах, в сёлах Пахачи Олюторского района и в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского района.

Как сообщало ИА REGNUM, грозы в Якутии привели к возникновению 34 лесных пожаров за сутки. Природные территории республики горят теперь на 60 участках.