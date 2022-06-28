Уфа, , 11:24 — REGNUM Здание бывшего кинотеатра «Победа» в Уфе решили передать театру юного зрителя. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Выступление театра юного зрителя «Саби» Teatr-sabi.ru

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в мэрии при обсуждении подготовки к празднованию 450-летия основания Уфы.

Сообщается, что здание бывшего кинотеатра «Победа» является объектом культурного наследия.

Отмечается, что стоимость проектных работ на переустройство здания под театр юного зрителя составляет 3 542 337 рублей (без сценического пространства и технологического оборудования зрительного зала).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены преобразить Уфу к её 450-летию.

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