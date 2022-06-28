Брянск, 28 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы четыре новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в региональном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 11 человек.

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Всего в Брянской области коронавирус выявлен у 162 301 жителя. Завершили лечение выздоровлением 158 085 человек. Количество летальных исходов без изменений — 4037.

В лабораториях региона проведено 1 950 959 исследований на COVID-19.