Казань, 28 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Татарии выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 50 человек. По информации общероссийского оперативного штаба на 28 июня, в республиканские больницы с ковидом госпитализировали за минувший день 61 пациента.

Больничный коридор

Всего в регионе зарегистрировано 152 463 случая заражения коронавирусом, выздоровели 148 696 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 145 пациентов, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии повторную вакцинацию от коронавируса прошли 324 256 человек.

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