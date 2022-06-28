София, 28 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками спецуправления полиции Болгарии, в столице страны Софии были задержаны 36 граждан Сирии, нелегально прибывших на болгарскую территорию из сопредельного государства. Об этом 28 июня сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, соответствующее задержание проходило в несколько этапов. Среди указанных лиц есть женщины, подростки и даже грудные дети. Как предполагают болгарские правоохранители, указанные граждане планировали добраться до одной из стран Западной Европы.

Ведется следствие.

В ближайшее время мигранты будут размещены в местных временных центрах для беженцев.