Якутск, , 11:23 — REGNUM Строительство поликлиники началось в Гагаринском округе Якутска. Она будет функционировать при городской больнице №2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе правительства Якутии.

Поликлиника Https://belregion.ru/press

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Здание будет шестиэтажным. Возводить его намерены по государственно-частному партнёрству с группой «ВИС».

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в день. В ней предполагается создать в том числе детское отделение и женскую консультацию. В поликлинике создадут возможность функциональной диагностики, будет работать отделение восстановительного лечения. Здание оборудуют лифтами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» будет приобретено более 70 модульных зданий врачебных амбулаторий и ФАПов для отдалённых районов республики.