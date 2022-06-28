* талибов — запрещённая в России организация

Провинция Фарьяб, Афганистан, 28 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Командиры узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Фарьяб сидят по домам из-за опасений арестов и засад со стороны пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 28 июня издание «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили отправиться в хадж Туфану, одному из узбекских командиров группировки в Фарьябе. Местные источники сообщили, что разведка радикального движения и министерство обороны в течение месяца отслеживали все передвижения узбекских командиров Фарьяба.

Отмечается, что Махдум Алам Раббани, кари Салахуддин Аюби и командир Туфан сидят запершись по домам из-за опасений ареста или засады.

Внутренние разногласия между командирами непуштунских и пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обострились на севере Афганистана за последние два месяца. На прошлой неделе в уезде Балхаб провинции Сарипуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силой в несколько тысяч бойцов с применением авиации начали операцию по подавлению маулави Мехди Муджахида, единственного хазарейского командира группировки.

Читайте также: Афганские радикалы увольняют непуштунов из правительственных учреждений