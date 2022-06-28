Сеул, , 11:20 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 383 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 175 844.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9896 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 339 319.

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