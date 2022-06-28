Сеул, 28 июня 2022, 11:20 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 383 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 175 844.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9896 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 339 319.
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