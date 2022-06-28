Вашингтон, 28 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели встречу с руководством страховых компаний с тем, чтобы сделать предоставление контрацептивов бесплатным на фоне ужесточения законодательства в стране относительно абортов, сообщает The Hill.

Whitehouse.gov Джо Байден

Министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра и министр труда Марти Уолш встретились с крупными группами медицинского страхования и спонсорами планов, чтобы напомнить им о юридических обязательствах в рамках ObamaCare предоставлять бесплатное покрытие противозачаточными средствами.

Встреча состоялась всего через несколько дней после того, как Верховный суд отменил решение Роу против Уэйда и предоставил штатам право решать, законны ли аборты. В совпадающем мнении судья Кларенс Томас призвал Верховный суд пересмотреть свое знаменательное дело 1965 года о защите доступа к противозачаточным средствам.

Во всех 50 штатах Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) гарантирует покрытие профилактических услуг для женщин, включая бесплатное консультирование по вопросам контрацепции. В 2020 году благодаря закону доступ к профилактическим услугам бесплатно получили 58 миллионов женщин.

В своем заявлении Уолш, Бесерра и министр финансов Джанет Йеллен заявили, что они обеспокоены жалобами на то, что некоторые компании не соблюдают закон и в некоторых случаях отказывают в покрытии стоимости конрацептивов.