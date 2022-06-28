Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Санкт-Петербург на обучение в летние, осенние и зимние каникулы приедут дети из Белоруссии. Об этом 28 июня сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы договорились с правительством Республики Беларусь о направлении сюда детей», — заявил губернатор.

Дети из Белоруссии будут приезжать в течение всего года в летние, осенние и зимние каникулы.

Беглов напомнил, что в Северную столицу ранее прибыли дети из Мариуполя и Луганска. Они сейчас знакомятся с Петербургом.

Первые юные туристы из Донбасса прибыли на смену в лагерь «Дружных», их 400 человек. За всё лето в Петербург на отдых приедут 1600 ребят из ДНР.