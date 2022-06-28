Москва, , 11:16 — REGNUM Французская компания по производству шин Michelin планирует до конца 2022 года прекратить деятельность в России и передать свое российское подразделение под местное управление. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе компании.

Прототип Michelin Uptis IXBT.com

Отмечается, что компания не в состоянии продолжить производство по причине «проблем с поставками в условиях общей неопределенности».

На сегодняшний день в российском подразделении Michelin работают порядка 1 000 человек, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём решении прекратить производство шин в России о компания Michelin объявила 15 марта. Производитель шин заявил, что также прекращается экспорт продукции в Россию.

Читайте также: Michelin объявляет о прекращении производства шин в РФ