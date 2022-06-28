Ижевск, 28 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 июня прививку от коронавируса сделали 698 611 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Alania.gov.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 558 800 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 167 157 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 26 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 163 341 житель республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 419 случаев заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки.