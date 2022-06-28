Оренбург, 28 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Оренбурге силовик, находящийся в отпуске, устроил на улице стрельбу. Мужчина находится в отпуске. Будучи пьяным, он открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает портал orenday.ru со ссылкой на собственные источники.

kerttu Пистолет

Инцидент произошёл 26 июня на ул. Карагандинской недалеко от Дворца творчества детей и молодёжи. Выстрелы прогремели в сторону двух женщин и несовершеннолетних детей одной из них.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах, личность стрелявшего установлена. Им оказался сотрудник отделения наркоконтроля. Полицейский находится сейчас в отпуске. Во время происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области заявили, что по факту стрельбы проводится служебная проверка. По ее результатам примут решение в отношении стрелка, а также его руководства.