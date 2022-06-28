Москва, , 11:15 — REGNUM Центральный банк России представит новую модернизированную 100-рублёвую банкноту, сообщается 28 июня на сайте регулятора.

100 рублей Cbr.ru

Представление новой купюры номиналом 100 рублей состоится 30 июня в 11:00 по мск в пресс-центре ТАСС.

Об особенностях новой российской банкноты расскажут заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, обновленная 100-рублёвая купюра появится в обращении в России в конце 2022 года.

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