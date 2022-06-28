Ижевск, , 11:15 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 26 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 163 341 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 419 случаев заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы четыре человека, накануне в больницу не попал ни один житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 790 человек, 27 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, четыре человека — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 жителей республики.