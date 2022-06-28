Донецк, , 11:15 — REGNUM Украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел населённого пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Озеряновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мска) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский район Донецка был обстрелян украинскими войсками.