Ульяновск, , 11:14 — REGNUM В Ульяновской области после вмешательства правоохранителей демонтировали забор, который перекрыл свободный доступ к Волге. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Проверка исполнения земельного и водоохранного законодательства проводилась в Старомайнском районе. По данным надзорного ведомства, собственник одного из земельных участков в поселке Старая Майна оградил забором не только свою территорию, но и части береговой полосы Куйбышевского водохранилища на Волге.

В ведомстве сообщают, что в результате были нарушены права граждан на беспрепятственный доступ к объектам общего пользования. После прокурорского вмешательства металлическое ограждение демонтировано в пределах береговой полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из земельных участков в Старомайнском районе, предназначенных для размещения пожарного проезда, возвели металлическое ограждение.

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