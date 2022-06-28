Предгорный район, Ставропольский край, 28 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло столкновение электропоезда и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автомашины, её доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Переезд

Инцидент случился 27 июня в Предгорном округе. На переезде в районе станции «Подкумок» 35-летний житель Новосибирской области, находившийся за рулем автомобиля, выехал на пути и столкнулся с электричкой.

«27 июня в 10:42 на 55 км станции «Подкумок» водитель автомобиля «Лада Веста» проигнорировал запрещающий сигнал светофора на переезде, выехал на пути, где произошло столкновение с электричкой «Минеральные Воды — Кисловодск». В результате происшествия с травмами в больницу доставлена 55-летняя пассажирка автомобиля», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Во время ДТП водитель не пострадал. Его ждет разбирательство, идет проверка по факту столкновения.