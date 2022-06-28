Донецк, 28 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:55 с позиций ВСУ в Красногоровке был обстрелян Петровский район Донецка. По городу выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска впервые применили американскую РСЗО HIMARS для ракетного удара.