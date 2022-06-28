Премьер-министр Грузии отправился на саммит НАТО
Тбилиси, 28 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Делегация правительства Грузии во глава с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Мадрид для участия в саммите НАТО. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.
«В рамках своего визита в Мадрид Ираклий Гарибашвили проведет двусторонние встречи на высоком уровне», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в состав делегации также включили министра иностранных дел Илью Дарчиашвили, министра обороны Джуаншера Бурчуладзе и главу аппарата правительства Реваза Джавелидзе. Подчёркивается, что Гарибашвили пригласил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее грузинский премьер-министр, комментируя приглашение на саммит, заявил, что ожидает призвания «прогресса, достигнутого нашей страной за эти годы».