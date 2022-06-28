Казань, , 11:14 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) планирует в Татарии открыть свой офис. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на представителей организации.

Российский Красный Крест РКК

Открытие офиса состоится на улице Новаторов в столице Татарии. Ожидается, что делегация во главе с председателем РКК Павлом Савчуком примет участие в мероприятии по подведению итогов реализации программы психосоциальной поддержки семей погибших и пострадавших 11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175.

О дате открытия не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, после трагедии со стрельбой в гимназии в Казани стали звучать предложения ужесточить правила получения оружия, а также вернуть смертную казнь в России, в частности, за убийство детей.

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