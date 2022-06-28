Томск, 28 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Томской области суд обязал взыскать в пользу ребёнка компенсацию морального вреда за травму, полученную на спортивной площадке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошёл в апреле 2021 года.

Жим Штанга

В тот день пострадавший пришёл в спорткомплекс с родителями и братом. Подойдя к штанге, мальчик взялся за неё руками, после чего снаряд упал ему на живот.

«После происшествия несовершеннолетний доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь и зафиксировано причинение тяжкого вреда здоровью», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсацию морального вреда. В итоге Ленинский районный суд Томска обязал спортивную школу выплатить 550 тыс. рублей. Ответчики подали апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила решение без изменения.

«Указано, что при недостаточности у ответчика средств для удовлетворения требований взыскание необходимо произвести в субсидиарном порядке с муниципального образования «Город Томск» в лице администрации Города Томска», — добавили в прокуратуре.

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