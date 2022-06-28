Усть-Алданский район, , 11:12 — REGNUM Районную администрацию Усть-Алданского района суд обязал создать подходящие условия для обучение детей в сёлах Тумул и Онёр. Школы в этих населённых пунктах расположены в приспособленных зданиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

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Здания школ в этих населённых пунктах снесли, так как их состояние было ветхим и не подходило для обучения детей. Школьников обучали в приспособленных зданиях.

«При этом в нарушение требований закона администрацией Усть-Алданского района в течение длительного времени не принимались действенные меры по обеспечению прав детей на надлежащие условия обучения», — подчеркнули в прокуратуре.

В адрес администрации района ранее поступало представление об устранении этих нарушений, но меры не предприняли, и прокуратура обратилась в суд. Исковые требования были удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в школе №1 Якутска запретили обучать детей. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство распорядилось незамедлительно организовать безопасные условия для школьников.