Донецк, 28 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян украинскими войсками. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

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В 8:15 украинские боевики открыли огонь с позиций в Красногоровке по Петровскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь из миномёта по Горловке в Донецкой Народной Республике.