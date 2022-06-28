Москва, 28 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Если 24 февраля градус противостояния России и НАТО оценивался на 10 градусов, то сегодня, к концу июня, уже на 50, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

«А вот и первый результат совещания G7. Бывший руководитель МВД Латвии Марис Гулбис (очевидно по рекомендации посольства США) заявил, что надо забрать Калининград. Забрать — в смысле ввести туда войска НАТО.

Следом последовало заявление зам главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что это начало Третьей мировой войны. И это правда. Хотя как сказать: публично Третья мировая война не идет, а на практике еще как.

Решение России о военной спецоперации на Украине поставило НАТО в сложное положение, когда поставки вооружения Киеву не приводят в победным результатам, а отступить они не могут себе позволить.

Отсюда шаг с Калининградом, даже если это вызовет морские сражения, чего пока нет в Черном море. Критический этап — это начало задействования Вооруженных сил Белоруссии или в боевых событиях на Украине, или в нейтрализации сил НАТО в Прибалтике.

И для понимания, это важно: никто не принимает сегодня риски во внимание, ни мы, ни Европа, ни США. Принять риск и отказаться от атак - означает поражение, которое будет иметь долгосрочные последствия для экономик. А война, как и раньше, это «продолжение политики другими средствами». Это написал немецкий военный Клаузевиц.

Вообще рекомендую почитать его труд «О войне», где он пишет, что «политическая цель – изначальный мотив войны – таким образом определяется, как военная цель, которую надо достигнуть, так и объем усилий, который для этого необходим».

А далее, что «таким образом, война является актом проявлением силы с целью заставить противника подчиниться нашей воле».

И он, кстати, разделяет оценку военных действий: «война» и «конфликт», Сегодняшние события - это война, не конфликт», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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