Уфа, 28 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Строительство объездной дороги протяженностью 3,2 км в Уфе в рамках реконструкции улицы Пугачева намерены завершить к 17 июля. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Строительство участка дороги на 26 км Горьковского шоссе

Сообщается, что объездная дорога будет проходить по улицам Геофизиков — Испытателей — Бородинской. Она рассчитана на четыре полосы движения. Здесь намерены смонтировать наружное освещение и установить автобусные остановки. По улице Геофизиков проезжая часть автомобильной дороги устроена на 95%, а тротуары и велодорожки готовы на 75%.

На основном участке объездной дороги по улице Испытателей демонтированы опоры освещения и переустроены сети связи. Специалисты на 60% выполнили устройство щебеночного основания, они начали работы по асфальтированию. Кроме этого, идут строительно-монтажные работы по сопряжению объездной дороги с улицей Геофизиков.

Отмечается, что на улице Бородинской возводится водовод Забелье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По окончании работ здесь планируют уложить асфальт.

Сообщается, что объездную дорогу планируют закончить к 17 июля. Тогда же можно будет открыть по ней движение и, при необходимости, закрыть участок улицы Пугачева. К сентябрю планируют завершить работы по улицам Просвещения и Бельской. Эти участки можно будет также использовать в качестве объездного пути.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что реконструкция улицы Пугачева является одним из объектов нового транспортного коридора «Южные ворота», в который входит строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки.