Анкара, 28 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Американский производитель бытовой техники Whirlpool подписал контракт о продаже своих активов в России в пользу турецкой компании Arcelik, говорится в сообщении компании.

(сс) london road Старые холодильники

Отмечается, что Arcelik планирует выкупить АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Сумма сделки оценивается в €220 млн.

Таким образом, турецкая компания приобретает у Whirlpool мощности в Липецке, которые позволят выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания Nike, являющаяся производителем одежды и обуви, покидает российский рынок.

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