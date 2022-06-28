Кабул, 28 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Мировое сообщество не должно забывать об афганском народе, который столкнулся с чрезвычайной ситуацией. Об этом заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Афганистане Дапанг Лу, сообщает газета «8 Собх».

8am. af Афганские дети

Дапанг Лу сделал это заявление во время посещения в больницах пострадавших от сильного землетрясения магнитудой 5,9 балла, которое произошло на юго-востоке Афганистана.

«Землетрясение стало ещё одним печальным напоминанием о различных опасностях, с которыми сталкивается афганский народ, — добавил Лу. — Афганистан не должен стать еще одной чрезвычайной ситуацией, забытой международным сообществом».

Глава представительства подчеркнул необходимость продолжения оказания помощи пострадавшим от землетрясения и сообщил, что в ближайшие дни в Афганистан прибудет дополнительная партия медицинского оборудования из логистического центра ВОЗ в Дубае.

Всемирная организация здравоохранения напомнила, что Афганистан — одна из двух стран, где полиомиелит не искоренен полностью, и заявила, что предпринимаются усилия по борьбе с полиомиелитом и другими инфекционными заболеваниями.

27 июня в стране стартовал пятый тур вакцинации против полиомиелита.

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