Егорьевск, Московская область, 28 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Уроженец Ставропольского края задержан за мошенничество в подмосковном городе Егорьевске. Мужчина решил поживиться за счет имущества 81-летней жительницы города, предложив ей руку и сердце. Однако его корыстные умыслы были раскрыты, злоумышленника задержали и заключили под стражу, сообщили 28 июня в пресс-службе МВД РФ.

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Как стало известно правоохранителям, 56-летний уроженец Ставрополья, ранее был неоднократно судим. Познакомившись на улице с 81-летней пенсионеркой, он стал проживать у нее в квартире. Вскоре «молодые» подали заявление в ЗАГС, а потом «жених» убедил будущую жену в необходимости ремонта в их квартире. Женщина сняла 500 тыс. рублей со счета, однако ремонтные работы так и не начались. Кроме того, обманным путем мошенник завладел банковской картой пенсионерки и похитил 100 тыс. рублей.

«Обман заподозрила сноха потерпевшей и настояла на том, чтобы свекровь обратилась в полицию. По данному факту следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении МВД.